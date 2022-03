Il Milan lancia la nuova collezione retrò: ecco la Vintage Collection 1996

Il Milan presenta la nuova collezione retrò, ispirata alle maglie rossonere del 1996. Ecco i dettagli sulla Vintage Collection.

Sono le maglie da calcio, la cui estetica è tornata prepotentemente in auge, soprattutto quella relativa agli anni '90. Un filone guidato dai brand e Club più rappresentativi come l'AC Milan, che oggi è lieta di annunciare il lancio della speciale collezione 1996: a distanza di quasi 30 anni da quella iconica stagione che ha visto i rossoneri trionfare sul campo, un omaggio agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo, ma anche un capo imperdibile per tutti gli appassionati delle ultime tendenze lifestyle. Le maglie, riproposte con un linguaggio estremamente innovativo e non solo come oggetto di culto per i tifosi, si abbinano perfettamente anche ai look più moderni.