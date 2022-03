Liverani: “Scudetto ai partenopei se domenica battono il Milan”

Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista sul periodo dei partenopei e sulla prossima gara di campionato contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Domenica sera è in programma al Maradona un big match dal valore inestimabile. Ad affrontare i partenopei in casa sarà il Milan, reduce da due pareggi consecutivi in campionato. Entrambe le formazioni si trovano al primo posto in classifica con 57 punti. Proprio domenica sera le due formazioni avranno l’opportunità di allungare la distanza sulla diretta avversaria per la conquista dello scudetto. Gli azzurri sono tornati al vertice grazie alla vittoria rifilata ai biancocelesti nel corso dell’ultima giornata. Dall’altra parte il Milan ha perso molte occasioni d’oro per racimolare punti e allontanarsi dalle rivali. Attenzione però anche ai nerazzurri, che sono a soli due punti dalle capoliste e con una gara ancora da disputare.

Da qui alla fine le tre formazioni in testa alla classifica continueranno a darsi battaglia per ottenere il tanto ambito titolo. Nel frattempo proprio in occasione della prossima giornata di campionato Fabio Liverani è stato intervistato da Sky Sport.L’allenatore ha parlato principalmente del Napoli, analizzando il suo periodo d’oro. Ecco le sue dichiarazioni sulla squadra favorita per la conquista dello scudetto: "La mia favorita per lo scudetto? Per una questione di amicizia non posso che dire Inter, però credo che il Napoli forse in questo momento sia quello che ha il vento più in poppa".

I partenopei sono in vantaggio sulle rivali, soprattutto sul Milan prossimo avversario in campionato: "Due i fattori: l’uscita dalle coppe europee ed il recupero di quasi tutti i giocatori più forti. Osimhen è disponibile, Anguissa sta tornando. Fabian e Koulibaly sono una sicurezza. Credo che il Napoli abbia una rosa molto forte e completa, di qualità. Sicuramente lo scontro diretto di domenica col Milan ci dirà qualcosa in più, se il Napoli vince diventa la grande favorita allo Scudetto”.