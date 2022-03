Incocciati: “Vedo favoriti i partenopei. Il Milan deve fare meglio in attacco”

L’ex giocatore ha rilasciato un’intervista in occasione del big match di domenica sera, tra i partenopei e il Milan.

Redazione Il Milanista

In occasione del big match di domenica sera, Beppe Incocciati ha rilasciato un’intervista a Novantesimo. Ecco le dichiarazioni di chi ha indossato entrambe le maglie: "Vedo favorito il Napoli perché giocando in casa psicologicamente può avere qualcosa in più. Dipende comunque da coloro che possono dare le stoccate finali, chi ha nelle corde le abilità migliori deve tirarle fuori".

Se il Napoli si trova in una condizione migliore: "Sta un po' meglio rispetto ai rossoneri sotto l'aspetto di alcuni suoi giocatori, li ho visti brillanti fisicamente, almeno guardando l'ultima gara con la Lazio. Ha sofferto, ma il Napoli mi è parso in crescendo nel finale della gara e questo significa che c'è freschezza muscolare. È un buon motivo per essere fiduciosi. Poi è chiaro che dipende anche da altri fattori e da come la partita è stata preparata dallo staff tecnico e da quello medico. È importante anche cosa fanno i giocatori in settimana, come si comportano".

Sul problema del gol del Milan: "Se si pensa che il capocannoniere è Ibra ci vorrebbe qualcosa in più, proprio perché poi incontra il Napoli che ha la miglior difesa del campionato. Ragionando con i numeri c'è un vantaggio per il Napoli, però in generale c'è tanto equilibrio in questo campionato e si vede. Questa partita ricopre una grande importanza, l'una e l'altra sanno che non possono mollare. Un occhio lo daranno anche all'Inter che è in difficoltà di autostima e fisico. Avendo i nerazzurri la partita con la Salernitana e un recupero da giocare, al Maradona non può perdere nessuno".

Sull'entusiasmo di Napoli: "Dal punto di vista delle reazioni dipende dai singoli soggetti in stadi di questo genere, davanti a tanto entusiasmo e a un clima caldo che aiuterà il Napoli. Il campo dirà chi è più equipaggiato nella gestione delle emozioni. Ripeto, il Napoli ha il pubblico dalla sua parte ma non basta. Occorre approfittarne con una prestazione di alto livello".

Sulla favorita per lo scudetto: "L'Inter se vinceva il derby chiudeva buona parte del discorso scudetto. Con la Salernitana può vincere e potrebbe così esserci un nuovo momento favorevole. Aspettiamo con curiosità anche Napoli-Milan".