Il Milan è rientrato a casa ieri sera dalla trasferta al Mapei Stadium. Il match contro i neroverdi è terminato con il risultato di 3–3. Lo staff dovrà valutare le condizioni di due giocatori rossoneri: ovvero Malick Thiaw e Simon Kjaer. Come spiega il Corriere della Sera, il difensore centrale danese, in grande difficoltà ieri contro i neroverdi, teme di essersi stirato il flessore, mentre per il tedesco sembra essere stato solo un crampo.