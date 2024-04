Sassuolo-Milan, le pagelle di Crudeli: “Che roba ho visto… Pioli alla disperata!!! E adesso…”

Pronti, via e il Sassuolo trafigge il portiere del Milan per due volte nel giro di neanche 10 minuti grazie ai gol di Pinamonti e Laurienté. Può poco, così come nell'occasione del terzo gol neroverde siglato sempre dallo scatenato Laurienté. Ha poche responsabilità, a differenza dei suoi compagni di difesa che lo proteggono poco e male. VOTO: 5,5