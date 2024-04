Addio Pioli, Zazzaroni in diretta TV: “Il Milan ha contattato…” | News

La sconfitta del Milan contro la Roma a San Siro nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League ha riaperto il caso Pioli. Grazie agli ottimi risultati ottenuti nel 2024, il tecnico emiliano si era fortemente riavvicinato alla panchina rossonera anche in prospettiva futura e le sue chance di rimanere in sella ed essere riconfermato erano salite concretamente. Ma è bastato lo scivolone in Europa a risollevare polemiche e voci differenti. La prestazione è stata molto negativa e anche quella contro il Sassuolo in campionato non ha rassicurato più di tanto, anzi.