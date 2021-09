Milan, Kessié verso Parigi. Maldini richiama un prestito?

Se Kessié dovesse partire a gennaio, Maldini potrebbe richiamare, secondo la Gazzetta dello Sport, un giocatore dal prestito

"Fugit interea fugit irreparabile tempus", ovvero "fugge intanto, fugge irreparabilmente il tempo". E il Milan nella gestione del caso di Franck Kessié ne è consapevole. Più passa il tempo e più le possibilità di vedere l'ivoriano ancora in rossonero. Maldini, dal canto suo, ha fatto sapere che farà di tutto per trattenere l'ex Atalanta. Ma nonostante ciò la dirigenza rossonera non intende alzare la propria offerta da 5,5 milioni di euro a stagione. Al contrario l'agente del numero 79 Atangana non intende scendere dai 7 milioni a stagione, più bonus, richiesti. Una situazione di stallo che potrebbe portare la dirigenza rossonera a cedere già a gennaio il ragazzo.