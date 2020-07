Milan-Juventus, parla Krunic

MILANO – Rade Krunic, centrocampista rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre partita di Milan-Juventus: “Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo alle voci, vogliamo concludere il campionato nel modo giusto, abbiamo lavorato tutto questo tempo per questo”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live