Verso Milan-Juventus: una sfida tra difese piene di assenze

Domani sera ci sarà il big match tra Milan e Juventus: a San Siro ci saranno diversi assenti per entrambe le squadre, concentrati in difesa

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, è il momento di tornare in campo. I rossoneri domani sera a San Siro affronteranno la Juventusin un match che vale tanto nella lotta per lo scudetto. Entrambe le squadre si presenteranno a questa partita con assenze importanti in difesa. Il sito ufficiale del Milanha analizzato proprio questo aspetto.

Il focus: "Alcune assenze obbligheranno gli allenatori a modificare le rispettive difese. Il Milan dovrà rinunciare a Maignan, Sportiello e Hernández, la Juventus a Danilo (più Alex Sandro e De Sciglio). Nei rossoneri sono pronti Mirante e Florenzi, nei bianconeri Rugani. Per Mirante di fatto sarà un nuovo esordio, invece Florenzi ha già dato ampie garanzie in questo avvio di stagione e come terzino sinistro si era disimpegnato bene nell'inverno 2022 (Sampdoria ed Empoli, doppia vittoria per 1-0).

Rugani finora ha giocato solo 78' però vanta comunque un buon livello di affidabilità. Potrebbe dipendere soprattutto dalle loro prestazioni, in generale dal comportamento delle retroguardie che in una gara del genere - spesso in bilico e appesa all'episodio - avranno più del solito il compito di reggere alla pressione, giocando con ordine e attenzione a prescindere dagli interpreti". (acmilan.com)

