Milan-Juventus, parla Chiellini

MILANO – Giorgio Chiellini, difensore bianconero, si è così espresso a DAZN nel pre partita di Milan-Juventus: "Daniele è un giocatore affidabile, non ha bisogno dei miei consigli per marcare Ibrahimovic, ha fatto tanta esperienza in questi anni".