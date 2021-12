Milan, Donnarumma: “Zlatan molto importante per me”

Dopo aver vinto il Premio Yashin, l'ex portiere del Milan Donnarumma ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Ibrahimovic.

Redazione Il Milanista

Ad inizio settimana l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha vinto il Premio Yashin 2021 come miglior portiere dell'anno. Il classe 1999 è stato uno degli artefici del ritorno in Champions League dei rossoneri e quest'estate è diventato, da protagonista, campione d'Europa con la Nazionale Italiana, vincendo il premio come miglior giocatore della competizione. Donnarumma ha parlato ai microfoni di "France Football", commentando il suo trasferimento dal Milan al PSG e raccontando del rapporto con Ibra.

Sul trasferimento al PSG: "Era quasi scritto per me che venissi a Parigi, non ho esitato. Mi ha conquistato il desiderio fermo del club, che voleva che entrassi a tutti i costi a far parte di questa famiglia. E, naturalmente, mi ha conquistato l’ambizione del club, questa voglia di vincere tutto".

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Zlatan è molto importante per me. Rimarrà una parte importante della mia vita, sono maturato e sono cresciuto molto dal suo ritorno al Milan, e non solo nel calcio. Mi ha dato quella spinta che mi mancava. Ha questa tenacia, questa forza per tirar fuori il meglio di te. E, anche quando ti dice qualcosa che può sembrarti duro, è per spingerti a dare di più. All’inizio, potresti avere difficoltà a raccogliere tutto questo e dire: 'Mamma mia, quello è Zlatan!', ma presto capisci che lo fa per il tuo bene. Era importante per tutta la squadra averlo al nostro fianco".

Su Keylor Navas: "Con Keylor ho un ottimo rapporto, non c’è il minimo conflitto. Succede che le persone parlino indiscriminatamente, inizino a immaginare situazioni complicate. Non c’è niente da fare, ma questa non è la realtà. Siamo amici e tutto sta andando molto bene tra di noi. Keylor ed io siamo uniti, proprio come l’intero spogliatoio. Siamo due ragazzi molto tranquilli e rispettosi. Ovviamente, al PSG mi trovo in una situazione nuova per me, ma la sto vivendo molto bene. Mi aiuta a maturare".