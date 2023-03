Milan, possibile inserimento nella corsa per una giovane promessa

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha deciso di adottare una nuova tattica: scovare, anche in luoghi lontani, dei nuovi talenti da aggregare alla Prima Squadra. Tra i giocatori seguiti con maggior interesse c’è Gianluca Prestianni , giovane talento del Velez. Attualmente non è possibile convocare il giocatore classe 2006 perché non è in possesso del passaporto italiano , ma tra sei mesi potrebbe riceverlo e di conseguenza potrebbe essere convocato con la Nazionale.

Il Velez non vorrebbe perderlo subito, ma tenerlo ancora per un altro anno. Attenzione però anche al Benfica e al Siviglia che hanno già offerto 8 milioni, così come non deve essere ignorato nemmeno il West Ham. Per ora non è stato trovato nessun accordo, ma la situazione potrebbe mutare nel corso dei prossimi mesi. L'arrivo del passaporto potrebbe infatti incidere in maniera determinante sul futuro del giovane talento.