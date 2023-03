Mercato Milan: per il dopo-Leao il sogno è un fenomeno da 60 milioni | News

Non sta vivendo un periodo semplice Rafael Leao , tra prestazioni sottotono e la questione rinnovo con il Milan che si trascina avanti ormai da mesi. Il prossimo mercato rossonero sarà certamente condizionato da quello che succederà su questo fronte. Ma l'addio già la prossima estate non è una possibilità da escludere. Tutt'altro.

Il Milan continua a sperare nel rinnovo. Nelle prossime settimane dovrebbero andare in scena nuovi contatti tra le parti, la fiducia rimane intatta. Non si possono però ignorare le difficoltà chiare ed evidenti nell'arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Per questo, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto di grandissimo livello nel caso in cui alla fine Leao dovesse veramente salutare il Diavolo.