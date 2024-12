Milan Futuro, oggi sfida alla Vis Pesaro: come arrivano le due squadre

Ultima trasferta del 2024 per il Milan Futuro. Oggi alle 15, i rossoneri affronteranno la Vis Pesaro, nel match della 19a giornata di Serie C

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre - 12:24

Ultima trasferta del 2024 per il Milan Futuro. Oggi alle 15, infatti, i rossoneri affronteranno la Vis Pesaro, nel match della 19a giornata di Serie C. Con questa gara si chiuderà il girone d'andata della squadra di Mister Bonera. Attraverso il focus del sito ufficiale del Milan, vediamo come le due squadre arrivano a questa sfida.

"QUI MILAN FUTURO — Il meritato successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Gubbio ha mosso la classifica dei rossoneri, adesso a -1 dal 15° posto, ovvero l'ultimo utile per evitare i Playout. Guardando allo storico recente, lontano dal Chinetti la squadra di Bonera ha disputato delle belle partite di personalità contro Pontedera e Campobasso, senza ovviamente dimenticare il successo in Coppa Italia contro la Torres. L'avversaria con cui si chiude il primo storico girone d'andata del Milan Futuro è impegnativa come lo è il calendario, dal momento che chiuderemo il nostro 2024 ospitando la Virtus Entella (attualmente terza in classifica). La voglia di fare bene è tanta e Mister Bonera - che torna in panchina dopo un turno di squalifica - non dovrà tenere conto di giocatori con sanzioni disciplinari o diffidati nello scegliere la formazione migliore.

QUI VIS PESARO — I marchigiani stanno vivendo un ottimo momento di forma, come testimoniato dalle tre vittorie consecutive (contro Rimini, Lucchese e SPAL) e in generale dai 19 punti raccolti nelle ultime otto partite, risultati valsi un bel balzo in classifica, vicino alle posizioni che qualificherebbero alla fase nazionale dei Playoff di C. Al Benelli, in particolare, è arrivata una sola sconfitta in campionato - a settembre contro la Ternana - con sole cinque reti incassate in tutto. Agli ordini di Mister Stellone una rosa che bilancia esperienza e gioventù: nel primo caso si possono citare il centrale Tonucci, l'ex Inter Obi e gli attaccanti Nicastro (5 gol in stagione per lui, diffidato insieme a Cannavò e Palomba) e Pucciarelli; nel secondo il giovane portiere croato Vuković - ben 8 clean sheet finora - oltre al difensore Coppola e all'ala Obinna, rispettivamente in prestito da Pisa e Venezia col secondo particolarmente protagonista nell'ultimo periodo.

Alla vigilia ha parlato il centrocampista della Vis Pesaro, ex Frosinone, Luca Paganini: "Non dobbiamo prendere sotto gamba nessuno, il Milan Futuro ha giovani di qualità e servirà una prestazione gagliarda. La prepariamo bene come sempre e scendiamo in campo per fare bella figura davanti a una cornice importante come la nostra"". (acmilan.com)