Calciomercato Milan – Addio Theo Hernandez, clamoroso: “Al suo posto arriva…”

In un momento sicuramente molto delicato come questo, per il Milan anche il tema calciomercato assume una rilevanza molto importante. Il futuro prossimo del club rossonero infatti passerà attraverso decisioni cruciali di mercato, alcune volte anche clamorose. Insomma, tra chi potrebbe partire e chi potrebbe arrivare, il Milan potrebbe cambiare davvero molto nel corso dei prossimi mesi e delle prossime sessioni di calciomercato. Non a caso, in orbita rossonera stanno circolando veramente tante news e indiscrezioni di mercato. Andiamo dunque a fare il punto nella nostra consueta raffica rossonera, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Iniziamo subito con la prima <<<