Milan News – Esonero Fonseca, colpo di scena: “Cardinale ha deciso!”

La panchina rossonera di Paulo Fonseca continua inesorabilmente a traballare. Lo sfogo del tecnico portoghese dopo la gara di Champions contro la Stella Rossa ha scatenato un nuovo polverone in casa Milan , che porterà inevitabilmente a delle conseguenze. Presto capiremo se i giocatori - o almeno la gran parte - sono ancora con l'allenatore o meno. Nel frattempo la società ha almeno formalmente ribadito la propria fiducia a Fonseca, anche se non sono arrivati segnali troppo forti o evidenti dall'alto. Anche perché Cardinale ora si aspetta dei risultati concreti. Più nello specifico, il numero uno di Red Bird avrebbe deciso che il futuro di Fonseca dipenderà da alcuni passaggi fondamentali , altrimenti sarà esonero.

Primo paletto: la qualificazione alla prossima Champions League. Seconda condizione: Fonseca dovrà riuscire, in un modo o nell'altro, a riprendere fermamente le redini dello spogliatoio del Milan senza più casi o terremoti interni. Una sfida tutt'altro che semplice e scontata per l'allenatore portoghese, soprattutto alla luce dell'attuale situazione ambientale, sia dentro che fuori il gruppo-squadra. Tanto è vero che in ambiente Milan sono tornati a circolare anche diversi nomi come possibili sostituti di Fonseca sulla panchina rossonera. In particolare, sulla lista di Cardinale ci sarebbero almeno 7 profili di grande spessore: andiamo dunque a sfogliarli tutti uno dopo l'altro, con le percentuali aggiornate dal nome più lontano a quello più probabile <<<