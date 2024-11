Oggi Milan Futuro-Arezzo: come arrivano al match le due squadre

Il Milan Futuro vuole ritrovare il successo dopo il pari esterno con il Pontedera e il passo falso casalingo con il Pineto, prima ancora la bella vittoria sul campo del Perugia. Per tornare a far rispettare il fattore casa, ecco la sfida contro un avversario di valore ed esperto nella categoria come l'Arezzo, match che rappresenta anche un test di maturità per i ragazzi di Mister Bonera che hanno bisogno di punti per risalire una classifica corta ma che non aspetta nessuno. Finora sono mancati proprio i punti in casa, per provare a cambiare questa tendenza serviranno coraggio e spensieratezza. Ultimo turno di stop per Minotti.