Pellegatti: “Il Milan come un uovo di Pasqua, non sai mai cosa c’è dentro”

"Il Milan lo paragono sempre a un uovo di Pasqua: lo apri e non sai mai se dentro troverai un gioiello scintillante o un soldatino di plastica. A Firenze, ad esempio, abbiamo visto la peggiore versione della squadra meneghina; a Monza, francamente, il primo tempo rossonero mi è piaciuto assai poco. Di sicuro, se Leao e compagni metteranno in campo la stessa qualità vista a Madrid per il Cagliari sarà dura. In caso contrario, per gli uomini di Nicola potrebbe non essere così complicato strappare un risultato positivo…”.