Il QS su Camarda dal primo minuto: “Carica Milan. Fame di Futuro”

Oggi pomeriggio alle ore 18:00 il Milan di Paulo Fonseca farà visita all'Unipol Domus di Cagliari per affrontare la formazione sarda, nel match valevole per la 12a giornata di Serie A. I rossoneri vorranno continuare a mettere in campo ottime prestazioni, dopo il successo clamoroso ottenuto in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti.