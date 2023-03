Milan, il focus sulle possibili avversarie ai quarti di Champions

Domani a Nyon ci sarà il sorteggio dei quarti, in cui i rossoneri scopriranno il prossimo avversario, tra le big europee e il rischio derby

Redazione Il Milanista

Ieri si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League e domani ci sarà il sorteggio dei quarti a Nyon. Il sito ufficiale del Milanha pubblicato un focus sulle possibili avversarie: "Sette possibili avversarie per continuare un percorso europeo già importante, quello che ha riportato il Milan tra le prime otto squadre d'Europa. Due inglesi, una rappresentante a testa da Germania, Portogallo e Spagna e, infine, due squadre italiane. I rossoneri di Stefano Pioli attendono di sapere, dall'urna di Nyon, l'avversaria dei Quarti di finale di Champions League che si giocheranno a metà aprile. Ci avviciniamo alla cerimonia in programma domani, venerdì 17 marzo alle 12.00, con uno sguardo approfondito alle possibili avversarie del nostro futuro europeo.

MANCHESTER CITY

I Citizens di Guardiola si sono garantiti l'accesso tra le prime otto d'Europa grazie alla netta vittoria nel ritorno degli Ottavi contro il Lipsia: un 7-0 entrato nella storia della competizione per i 5 gol messi a segno da Erling Haaland, capocannoniere di questa Champions League con 10 reti realizzate. Il miglior modo per dimenticare le difficoltà incontrate nel match d'andata in Germania, terminato 1-1, e proseguire sulla scia di un girone con 14 punti raccolti contro Borussia Dortmund, Siviglia e Copenhagen. L'incrocio con i campioni d'Inghilterra sarebbe una novità assoluta nella massima competizione continentale, dal momento che l'unico precedente con il Milan risale all'Ottavo di finale della Coppa UEFA 1978/79 (2-2 a Milano, 3-0 inglese a Manchester).

CHELSEA

I Blues sono l'altra squadra inglese presente nell'urna e, a differenza del sopracitato Manchester City, l'ultimo ricordo con i rossoneri è decisamente recente. Le due squadre, infatti, si sono già affrontate nella fase a gironi di questa edizione, con due successi (3-0 a Londra, 2-0 a Milano) per i ragazzi di Potter, che agli Ottavi hanno eliminato il Borussia Dortmund con il 2-0 dello Stamford Bridge a ribaltare il ko per 1-0 in Germania. Prima dello scorso ottobre, le due squadre si erano incrociate anche nella fase a gironi dell'edizione 1999/2000, con due pareggi per 0-0 e 1-1. Vi è un precedente lontano nel tempo - Ottavi di finale della Coppa delle Fiere 1965/66 - di un confronto a eliminazione diretta, con una vittoria casalinga a testa per 2-1 e un 1-1 nello spareggio di San Siro che vide i rossoneri di Liedholm uscire al lancio della monetina.

REAL MADRID

Unici rappresentanti rimasti in corsa per il campionato spagnolo, i campioni in carica del Real Madrid rappresentano indubbiamente la sfida più nobile tra quelle che possono emergere dall'urna di Nyon. Quello con la squadra di Ancelotti, infatti, sarebbe l'incrocio tra le due squadre più vincenti nella storia della competizione e, allo stesso tempo, una sfida che da tanto tempo non si disputa nell'ambito di una fase a eliminazione diretta. Gli ultimi tre precedenti contro il Real, infatti, appartengono alla fase a gironi, con il più vicino nel tempo che riguarda la stagione 2010/11. In totale, il bilancio nella competizione tra Milan e Real Madrid è in assoluto equilibrio con sei successi per parte e tre pareggi. Gli spagnoli si sono qualificati ai Quarti di finale dopo aver preceduto Lipsia, Shakthar e Celtic nel Gruppo F (con 13 punti) e avere eliminato, in un pirotecnico Ottavo di finale, il Liverpool di Jürgen Klopp.

INTER

Anche la squadra di Simone Inzaghi, come il Milan, è rientrata tra le prime otto squadre d'Europa dopo oltre un decennio (12 anni, per la precisione). I nerazzurri si sono qualificati ai Quarti dopo avere eliminato Barcellona e Viktoria Plzeň nel gruppo C - chiuso al 2° posto con 10 punti - e il Porto agli Ottavi di finale, con un punteggio complessivo di 1-0. Una stracittadina milanese in campo europeo non sarebbe una novità, con la Semifinale del 2002/03 e il Quarto del 2004/05 a rappresentare due dolci ricordi nella storia rossonera. Il terzo Derby, inoltre, eguaglierebbe per numero le sei partite già giocate, nell'era Champions League, tra Real e Atlético Madrid, la sfida cittadina con più precedenti nella storia della competizione.

NAPOLI

Sarebbe una novità assoluta in campo europeo, invece, l'eventuale incrocio con la squadra di Luciano Spalletti, per la prima volta nella sua storia ai Quarti di Champions League e mai, fino a oggi, avversaria di un'altra squadra italiana nella massima competizione continentale. Ci sono diversi punti in comune tra l'andamento europeo e quello nazionale del Napoli: dopo un eccellente girone, con 15 punti e l'arrivo davanti a Liverpool, Ajax e Rangers, i partenopei negli Ottavi hanno avuto la meglio dell'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima Europa League, con un punteggio complessivo di 5-0. Napoli e Milan, tra l'altro, già si sfideranno ad aprile in campionato, con la partita di domenica 2 aprile allo Stadio Maradona che potrebbe quindi precedere un inedito doppio confronto europeo.

BAYERN MONACO

Chiudiamo questa rassegna con due squadre già affrontate, in era Champions League, ai Quarti di finale. La più vicina nel tempo è il Bayern Monaco, sfidata nel 2006/07 col 2-2 di San Siro che fu seguito dal memorabile 2-0 dell'Allianz Arena. I tedeschi di Nagelsmann si sono fermati a questo atto della competizione nelle ultime due stagioni - PSG nel 2020/21 e Villarreal nella scorsa edizione - ma arrivano ai Quarti di finale forti di un 100% di vittorie nelle prime otto partite giocate. Dopo una fase a gironi perfetta, con solo due gol subiti, il Bayern ha avuto la meglio del Paris Saint-Germain nel turno precedente, vincendo per 1-0 in Francia e per 2-0 in casa. L'ultima volta, prima di quest'anno, che il Bayern si è qualificato tra le prime otto con un percorso di sole vittorie ha poi vinto la Champions League, nella stagione 2019/20.

BENFICA

Risale al 1994/95, invece, il Quarto di finale tra Milan e Benfica: un precedente che sorride ai rossoneri, che ebbero la meglio sui lusitani con un 2-0 complessivo sulla strada verso la Finale poi persa contro l'Ajax. È della fase a gironi 2007/08, invece, l'ultimo incrocio assoluto con la squadra di Lisbona, contro cui il Milan ha vinto per due volte, nel 1963 e nel 1990, la Coppa dei Campioni: nel Gruppo D i rossoneri di Ancelotti si imposero per 2-1 a San Siro (a segno Pirlo e Inzaghi) e pareggiarono per 1-1 in Portogallo. Il Benfica ha già sfidato in questa stagione una squadra italiana, la Juventus, vincendo entrambe le partite (2-1 in Italia, 4-3 in Portogallo) di un girone superato da prima classificata, davanti al PSG, con 14 punti. Agli Ottavi la squadra di Roger Schmidt ha poi superato i belgi del Club Bruges, vincendo entrambe le sfide per 2-0 (in trasferta) e per 5-1".