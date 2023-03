Mercato Milan / Svelata la lista di Maldini: ecco chi vorrebbe comprare | News

Paolo Maldini continua a lavorare in prospettiva futura, con grande attenzione al prossimo mercato estivo del Milan . E di notizie in merito ne circolano sempre tante. Anche perché i rossoneri hanno da risolvere parecchie situazioni e da affrontare diverse questioni relative al calciomercato.

Dal rinnovo di Rafael Leao ai prossimi possibili colpi in entrata, il Milan ha parecchia carne al fuoco. E proprio da questo punto di vista, particolare importanza assume una delle ultime news di mercato che sono spuntate in queste ore. Stando a quanto riferito infatti da calciomercato.com, Maldini avrebbe in programma a stretto giro un incontro con il super agente Jorge Mendes proprio per delineare alcune strategie di mercato del Milan. In ballo, appunto, il futuro di Leao, ma anche un bel gruppo di obiettivi finiti nel mirino rossonero.