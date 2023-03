Calabria: “Quarti? Vorrei incontrare Real o City, Inter e Napoli le…”

Sul possibile derby in Europa

“Il derby è sempre il derby. Però le italiane le incontriamo sempre, come ho detto al mister, perciò Real Madrid o City mi piacerebbe. Cosa farò a fine carriera? Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera e ho questa passione per il vino. Sono nato in provincia di Brescia e mio nonno faceva il vino in casa: è una passione che mi piace. Barella e Perin sono amici con passioni in comune: magari in nazionale ci facciamo il bicchierino se si vince”