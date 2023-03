Milan, Florenzi è tornato in campo dopo 195 giorni dall’infortunio

Ieri sera Alessandro Florenzi è tornato a disputare una partita con la maglia del Milan dopo 195 giorni dall’infortunio

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan è sceso in campo contro la Salernitana per la ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri volevano vincere la partita per tornare a racimolare punti importanti per la classifica, soprattutto dopo la sconfitta di Firenze. Tuttavia gli uomini di Pioli sono riusciti a strappare soltanto un pareggio ai granata, dopo essere passati in vantaggio con Giroud. Al gol dei meneghini ha risposto poi Dia, togliendo così al Diavolo la possibilità di ottenere i tre punti.

Il Milan è apparso stanco a causa delle molte forze impiegate mercoledì sera per passare ai Quarti di Champions League. Nonostante questo i rossoneri hanno cercato di creare molte azioni, hanno lottato e sperato di poter trionfare. È mancato un pizzico di fortuna per agganciare il secondo posto, mentre non è mancato l’affetto degli oltre 70mila tifosi presenti sugli spalti. Nella partita di ieri sera è andato in gol Olivier Giroud, il quale ha realizzato di testa tutti i tre gol messi a segno nel 2023. Inoltre il francese è il giocatore più anziano ad aver realizzato almeno otto gol nei maggior cinque campionati europei.

Proprio l’attaccante francese ha segnato sette gol in partite interne (solo Martinez e Osimhen hanno fatto meglio). Brahim Diaz ha disputato la 100esima partita nei cinque maggiori campionati europei. C’è da sottolineare che il Milan ha segnato due gol su calcio d’angolo nel 2023, uno in più rispetto allo scorso anno. Con quello di ieri Bennacer è arrivato a servire dieci assist in campionato. Infine c’è da sottolineare il ritorno in campo di Florenzi dopo 195 giorni dall’ultima volta (era il 30 agosto 2022 contro il Sassuolo).