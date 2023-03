Milan-Salernitana, le pagelle di Crudeli: “Pioli, così no! Ma lo avete visto Leao?!”

Semplicemente mostruoso. L'intervento che fa al tramonto del primo tempo è qualcosa di pazzesco. Un'uscita al di fuori della propria area di rigore per sbarrare la strada con i piedi al lanciatissimo Dia. Fenomenale Magic Mike, bravo come sempre anche a far ripartire l'azione con qualità. Sul gol non può nulla e non ha colpe. VOTO: 7,5