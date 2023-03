La Salernitana ferma il Milan sul pareggio: il tabellino della gara di ieri

“È un pareggio negativo. Le premesse per riprendere un vantaggio nella sempre più ingarbugliata e indecifrabile lotta per la qualificazione alla prossima Champions League erano ghiotte, invece il Milan non va oltre l'1-1 , fermato dalla Salernitana a San Siro . In un weekend che sembrava mettersi a favore, complici gli stop di Inter, Roma e Atalanta, i rossoneri guadagnano solo un punto, scavalcando la Roma e occupando il quarto posto a quota 48 punti. La gara non è stata facile, i campani hanno complicato la vita. Il gol di Giroud nel recupero del primo tempo pareva manna dal cielo, non è bastato però perché Dia in avvio di ripresa ha impedito la vittoria”.

Due punti persi

“Proprio in occasione del gol preso il Diavolo ha lasciato a desidera, concedendo in generale qualcosa in eccesso ai granata. In ogni caso la squadra di Pioli ci ha provato e riprovato: sprecando, mancando in accuratezza, cattiveria e pure buona sorte tra salvataggi di Ochoa e un rigore concesso ma poi tolto dal VAR. Rimane l'amaro in bocca, dopo il passo falso di Firenze ci si aspettava di più. Le fatiche di Londra in Champions League non hanno inciso in una prestazione comunque non così brillante. Avanti, voglia di riscatto e vietato piangersi addosso. Ora settimana corta, dopo il monday night il nuovo impegno in calendario - in trasferta - è in programma sabato 18 marzo alle 20.45 quando il Milan, in trasferta alla Dacia Arena di Udine, affronterà l'Udinese nella 27ª giornata prima della sosta per le Nazionali”.