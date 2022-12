Primavera Femminile, ripresa delle attività prevista per metà gennaio

Ora la sosta

“Le reti di Cesarini e Valentina Cappa nell'ultimo incontro sul campo del Sassuolo sono servite a ridare slancio e fiducia al gruppo rossonero, che ha ottenuto tre punti tanto importanti quanto voluti. La seconda miglior difesa del campionato - 10 gol subiti in 10 gare come la Juventus - e i 2,8 gol di media a partita non possono che lasciare soddisfatto Mister Corti di questo inizio di percorso. Ora la sosta, che concederà il tempo necessario per lavorare con la giusta mentalità su pregi e difetti incontrati fin qui, in attesa della ripartenza prevista per metà gennaio”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.