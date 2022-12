Calciomercato Milan / Annuncio bomba su Rafael Leao: “Ci siamo” | News

Il destino di Rafael Leao è senza dubbio il tema più discusso e più caldo del calciomercato del Milan. La situazione è ancora momentaneamente in stand-by, ma ora che il Mondiale è finito si sta per entrare nella fase cruciale della telenovela. Da una parte ci sono Maldini e Massara che vogliono blindarlo, dall'altra le importanti richieste economiche di Leao. E in mezzo, c'è il mercato di gennaio che potrebbe risultare insidioso per il club rossonero qualora non si arrivasse in tempi relativamente brevi al prolungamento.