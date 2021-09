Milan: ecco i convocati di Pioli. C’è Tonali

Ecco i convocati di Stefano Pioli per l'esordio in Champions League del Milan contro il Liverpool di Klopp

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan affronterà il Liverpool per la prima giornata del Gruppo di Champions League. Un girone non affatto facile che vedrà i rossoneri giocare anche contro Atletico Madrid e Porto.

Ma nonostante l'ottimo periodo di forma dei rossoneri, capaci di vincere tre partite su tre in campionato, per l'esordio europeo, competizione non disputata da 7 anni, Stefano Pioli dovrà fare a meno del suo totem: Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese questa mattina non si è allenato con il resto della squadra perché ha accusato un po' di dolore al tendine d'Achille sinistro. L'ex Manchester United e Paris Saint Germain, come annunciato dallo stesso Pioli: "Ha un po’ di dolore, meglio non rischiare. Un’infiammazione venuta fuori dopo la partita con la Lazio, oggi ha provato però il dolore persisteva ed era inutile prendersi dei rischi. Ad Anfield sarebbe sceso in campo dall’inizio, ma un’infiammazione al tendine può capitare dopo quattro mesi di stop”.

Chi invece rientra in extremis nei convocati di Mister Pioli è Sandro Tonali.Il centrocampista è indisposto ed ha accusato qualche linea di febbre e con il tampone negativo partirà per Anfield. Ecco il comunicato del Milan. Nell'XI iniziale l'ex Brescia potrebbe lasciare il posto a Bennacer.

LIVERPOOL-MILAN: I CONVOCATI

Ecco i rossoneri a disposizione per la prima in Champions League

È l'ora della UEFA Champions League, del ritorno back home. Per la 1° giornata del Gruppo B, nell'iconica cornice di Anfield Road, si affrontano Liverpool e Milan. Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli per il match in programma mercoledì 15 settembre alle 21.00:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.