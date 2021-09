Grana Pioli, Tonali non si allena! Problemi in vista del Liverpool?

Clamorosa novità da Milanello. Sandro Tonali non si sta allenando ed è a serio rischio la sua presenza domani ad Anfield.

Redazione Il Milanista

Personalità, fisicità nei recuperi e convinzione negli strappi palla al piede: Sandro ha sfoggiato tutto il suo repertorio, prendendosi una bella rivincita. Ora è lui il nuovo titolarissimo della mediana rossonera, ma anche il nuovo idolo dei tifosi. In questo inizio di stagione, i partner in mezzo al campo si sono alternati - da Krunic a Bennacer, da Kessie a Bakayoko - ma le rotazioni, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non hanno inciso sul rendimento di Tonali, che ha dimostrato grande crescita ed attaccamento alla maglia.

Ma un problema sembra aver scalfito la sua crescita prepotente. Sandro infatti in questi minuti a Milanello non si sta allenando. Il motivo? Probabilmente la botta presa nel primo tempo contro la Lazio sta facendo sentire solo adesso le sue conseguenze. La presenza del centrocampista rossonero numero 8 è dunque seriamente a rischio in vista della sfida di domani contro il Liverpool.

L'AMORE PER I TIFOSI CONQUISTATO IN ESTATE - L'amore tra Tonali e il popolo rossonero era però già sbocciato in estate. Quanndo infatti si è trattatto prima il riscatto con il Brescia e poi il nuovo contratto, Tonali ha avuto un ruolo decisivo, riducendosi di 500 mila euro netti all'anno il proprio ingaggio. Gesto che Maldini e Massara hanno apprezzato e che sottolinea in maniera forte la volontà del giocatore di restare al Milan.