Milan e Manchester United, non è solo Europa League ma anche mercato

MILANO – L’urna di Nyon ha emesso la sua sentenza: Milan-Manchester United. Una partita dal sapore di Champions League come dichiarato dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer al sito ufficiale del club inglese, o una finale anticipata come ha detto il popolo rossonero tramite i social. Non sarà una sfida facile per entrambi i club che potrebbe non fermarsi al campo. Infatti i due club saranno protagonisti del prossimo calciomercato.

Gli affari sulla rotta Milan-Manchester

Nella prossima finestra di mercato infatti i due club dovranno discutere il futuro di Diogo Dalot, giocatore dei Red Devils in prestito al Diavolo. Ma il portoghese non sarà l’unico protagonista di questa rotta “commerciale”.

DIOGO DALOT – “Lo conosciamo, ovviamente. È andato lì per fare esperienza in un grande club e ha imparato molto. Ha giocato molte più partite in questa stagione, si è tenuto in forma e si spera di potergli dare un po’ di fastidio“, così Ole Gunnar Solskajer sul sito del club. Non è un segreto che il club inglese ha consentito al trasferimento in prestito dle portoghese in rossonero solo se Maldini e Massara rinunciassero all’inserimento del diritto di riscatto. Al momento il futuro di Diogo Dalot è ancora in ballo: quasi sicuramente il terzino classe ’99 tornerà a giugno a fine prestito. Ma non è detto che poi il lusitano non possa tornare all’ombra del Duomo. Il Manchester però non farà sconti per il riscatto, ma servirà un’opera di mediazione importante anche perché Maldini e Massara non hanno intenzioni di svenarsi. Sul ragazzo c’è anche l’interesse del Siviglia di Monchi che monitora l’evolversi della situazione.

JUAN MATA – Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester United e, visto lo scarso minutaggio riservatogli da Solskajer, lo potrebbe portare lontano dall’Old Trafford. Il centrocampista, che tra due mesi compirà 33 anni, è attratto da un’avventura all’estero. Secondo quanto riportato dal Sun il Mata piace a Roma, Milan e Juventus. Sul futuro del classe ’88 ha parlato il tecnico dei Red Devils: “Non sono sorpreso che ci siano squadre interessate a lui. È un giocatore fantastico, un grande professionista e una persona incredibile. Quando un giocatore come lui va in scadenza è normale che ci sia l’interesse di altre squadre. Juan se vuole ha il diritto di parlare con altre squadre. Sono in contatto costante con lui, abbiamo un ottimo rapporto“.

HAKAN CALHANOGLU – La situazione del turco è uguale a quella di Gigio Donnarumma. Negli ultimi giorni Maldini e Massara hanno incontrato l’agente del numero 10 rossonero. La fumata bianca non è arrivata. La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia, ma il Milan proverà a chiudere la trattativa. A novembre, il quotidiano tedesco BILD ha battuto la notizia che “al 90% Calhanoglu si sarebbe trasferito a Manchester da svincolato“.