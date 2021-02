Stipic a Casa Milan: l’offerta del Milan non soddisfa la richiesta. Rischio di addio per Calhanoglu

MILANO – Sono giornate frenetiche quelle che vive il Milan. I rossoneri, in questi mesi, hanno perso il primo posto in Serie A dopo le sconfitte contro lo Spezia e l’Inter. Anche in Europa League la formazione di Stefano Pioli non è riuscita a dare il meglio visto il pareggio contro la Stella Rosa di Belgrado nel match di andata dei sedicesimi di Europa League: un pareggio, per 2 a 2, che ha messo in luce la scarsa condizione fisica dei rossoneri e soprattutto ha messo in dubbio il passaggio del turno. Sarà dunque decisiva la partita di domani contro la formazione serba a San Siro.

Ma non solo la squadra è impegnata in più fronti. Anche la dirigenza ha il suo da fare. Maldini e Massara sono alle prese con i difficili rinnovi come quelli di Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. I primi due sono gestiti da Mino Raiola e, secondo alcuni rumors, il portiere sarebbe vicino al Manchester United. Lo svedese, invece, vuole aspettare che la stagione finisca per sciogliere le sue riserve. Diversa invece la situazione di Hakan Calhanoglu.

L’ex Bayer Leverkusen vorrebbe restare a Milanello, si trova bene e, sotto la guida di Stefano Pioli, è rinato. Un rinascita che lo ha portato ad essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Una presenza fondamentale nello scacchiere tattico rossonero e quando Calhanoglu manca, la squadra non gira come dovrebbe. E questo è sotto gli occhi di tutti: del giocatore, del suo agente Gordon Stipic, di Pioli ma anche di Maldini e Massara. Proprio per il suo essere fondamentale nel modulo rossonero il turco chiedeva un ingaggio da 7 milioni di euro per poi scendere a 5 milioni di euro.

Uno sforzo riconosciuto anche dal Milan che dalla prima offerta da 3 milioni ha proposto un contratto da quasi 4 milioni di euro fino al 2025. E proprio per discutere dell’ultima proposta oggi Gordon Stipic ha incontrato la dirigenza rossonero a Casa Milan. Un summit che però si è concluso con un nulla di fatto. La cifra è ancora lontana dalle richieste dell’entourage del turco che chiede l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili.

Il Milan rimane ottimista, ma il rischio di un addio a fine stagione è sempre più concreto