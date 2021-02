Solskjaer: “Milan? Un bel regalo di compleanno: accoppiamento da Champions” E su Ibra e Dalot

MILANO – Un tuffo nel passato. Manchester United-Milan riporta subito al lontano 2007, stagione in cui i rossoneri alzarono la coppa dalla grandi orecchie sotto il cielo di Atene contro il Liverpool. Ma il primo pensiero di tutti i tifosi è il bellissimo gol, all’Old Trafford, di Ricardo Kakà, dopo aver affrontato Stella Rossa, Lille e Celtic. Ovvero le precedenti avversarie dei rossoneri in questa Europa League.

Ole Gunnar Solskjaer commenta l’urna di Nyon

Sul sito del club inglese, manutd.com, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato i prossimi avversari dei Red Devils, il Milan di Stefano Pioli. Il club inglese è arrivato agli ottavi di Europa League dopo aver battuto gli spagnoli della Real Sociedad: 4 a 0 al Estadio Municipal de Anoeta (denominato Reale Arena) e uno zero a zero tra le mura amiche dell’Old Trafford. Ecco le sue parole sul portale del club: “E’ un bel regalo di compleanno. Abbiamo la tradizione di renderci la vita difficile nei sorteggi. E’ uno dei quegli accoppiamenti che senti potrebbe essere da Champions League. E’ un bene per noi avere queste partite davanti. Questa squadra ha bisogno di sfide e ci godiamo le sfide, le accogliamo. La tradizione e la storia del Milan, è un grande club che accogliamo volentieri ed è un grande stadio quello in cui andremo, non vediamo l’ora“.

IBRAHIMOVIC E DALOT – “Zlatan mi ha impressionato, devo dire, per come la sua carriera è andata. Ha avuto un infortunio che minacciava la carriera mentre era qui, ma lo ha superato, è andato in MLS, poi è tornato a Milano e questo l’ha risollevato. Sono in alto in classifica e hanno fatto davvero bene in questa stagione. Sono impressionato da lui e Dalot lo conosciamo: è andato là per fare un po’ d’esperienza in un grande club e ha imparato molto. Ha giocato più partite quest’anno, si è tenuto in forma , speriamo, potremo dargli qualche preoccupazione!“.