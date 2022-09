Milan, procede il recupero di Origi: il belga può tornare contro il Chelsea

Il belga, fermo ai box per un problema muscolare, sta recuperando per tornare a disposizione: può recuperare per la sfida di Stmaford Bridge

Redazione Il Milanista

Il Milan e gli infortuni, un binomio che nelle ultime settimane sta tormentando i rossoneri. Tra gli indisponibili vi è anche Divock Origi. Il belga, dal suo arrivo a Milano, convive con un problema fisico che non gli ha permesso di ritagliarsi molto spazio in campo. L'ex Liverpool ha giocato finora solo quale spezzone di partita da subentrato, totalizzando solo 3 presenze per un totale di 81 minuti giocati. E nelle ultime gare è rimasto fermo ai box.

Il suo recupero però sembra procedere bene, con il calciatore che è volato in Belgio per terminare le cure e ora corre verso il recupero. Lo staff rossonero nei giorni scorsi lo ha raggiunto e sta monitorando le sue condizioni fisiche. Il classe 1995 dovrebbe tornare a disposizione nella gara di Champions League contro il Chelsea in programma il 5 ottobre a Stamford Bridge.

Una notizia importante per Stefano Pioli che è costretto a convivere con l'emergenza infortuni. In quel reparto, infatti, il tecnico rossonero attende il recupero di Ante Rebic. Oltre alla nota situazione di Ibrahimovic che non potrà vedere il campo prima del nuovo anno. Recuperare Origi e Rebic aiuterebbe anche a far riposare Olivier Giroud che in questo inizio di stagione ha dovuto fare spesso gli straordinari.