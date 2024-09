Milan, la Curva Sud alza la voce: necessario un cambiamento!

Il Milan è alla ricerca della prima vittoria in campionato e spera di ottenerla già a partire da questa sera. Alle 20:45 a San Siro arriva infatti il Venezia, gara valida per la quarta giornata di Serie A.

Per questo motivo sia la società che i tifosi si aspettano un cambio di marcia dalla squadra , così da dare una svolta alla stagione. È necessaria una reazione d’orgoglio , proprio come ha chiesto ieri la Curva Sud di Milano. Ecco di seguito il comunicato ufficiale pubblicato ieri.

"L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso!".