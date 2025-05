Crippa: “Conte con lo scudetto potrebbe ricucire degli strappi”

Massimo Crippa è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, in cui ha parlato del mister del Napoli Antonio Conte

Massimo Crippa ha parlato a Tuttosport, in merito ad Antonio Conte :

"Questo Napoli può contare su un condottiero straordinario come Conte, che è il grande artefice della cavalcata verso lo Scudetto. Noi avevamo Maradona, adesso il valore aggiunto è in panchina. Antonio ha fatto un lavoro straordinario, riportando ai vertici una squadra che l’anno scorso era arrivata decima.

Le parole polemiche? Secondo me Antonio l’ha fatto apposta! Può sembrare che abbia esagerato nelle dichiarazioni, ma la sua è stata una mossa fatta di proposito per attirare tutta l’attenzione su di sé, scaricando di responsabilità e tensioni i giocatori che così hanno potuto giocare senza pressioni. Conte ha altri due anni di contratto e non è facile liberarsi da De Laurentiis. Con lo Scudetto sul petto poi diventerà certamente più facile ricucire gli strappi relativi al mercato di gennaio…".