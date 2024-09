Di Francesco sul Milan: “Ho cercato di preparare il match nel miglior modo”

"Sono contento di lavorare con la mia squadra con ragazzi che vogliono lavorare e mettersi in mostra. Sapendo che dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'attenzione. Abbiamo raggiunto caratteristiche importanti con giocatori come Yeboah e Oristanio. Abbiamo ritrovato Busio, che è molto importante e può ricoprire più ruoli. Ci mancava creatività, ma l'abbiamo messa un po' dentro. Perso Pierini abbiamo trovato Yeboah che in Patria chiamano "Turbo". Mi sono mancate delle alternative all'inizio, ma abbiamo visto anche El Haddad per esempio che ha fatto 3 gol anche in Nazionale. Ci può dare una mano in un campionato lungo. Per il mercato quindi quello che è stato fatto, è stato fatto".