Milan: concorrenza tedesca sull’attaccante

Uno degli attaccanti seguiti dal Milan è finito nel mirino di un club tedesco che nei prossimi giorni tenterà l'affondo

Difficile l'arrivo di Valhovic che la Fiorentina di Rocco Commisso, il quale deve cercare un nuovo allenatore dopo il divorzio lampo con Gattuso. Il classe 2000 piace a tutti ma il patron viola chiede una cifra monstre per lasciarlo partire: oltre 60 milioni di euro. Discorso particolare per Edin Dzeko: il bosniaco ogni estate è in uscita dalla Roma. Il club della famiglia Friedkin per decidere se cedere o meno il bosniaco aspetterà José Mourinho che lo valuterà in ritiro. Raspadori è in rampa di lancio ma è noto come il Sassuolo sia bottega cara. Rimane Gianluca Scamacca. L'attaccante, cresciuto nel vivaio giallorosso, piace, ha giocato l'ultima stagione in prestito al Genoa dal club neroverde. Maldini avrebbe provato a convincere Carnevali a cederlo già a gennaio senza trovare però l'accordo con gli emiliani.