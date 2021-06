Milan, Olivier Giroud e l’incognita Europeo. Ecco le ultime notizie

Continua il pressing del Milan per arrivare a Olivier Giroud del Chelsea. Ecco le ultime notizie sul francese

L'intesa con Olivier Giroud sembra essere sempre a un passo. Mancano solo da definire gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 4 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo ad una condizione: il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea. Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in Serie A.

Incognita Europeo

Il via libera però tarda ad arrivare, ma il Milan non ha perso le sue speranze. L'attaccante resta in cima alle preferenze di Maldini e Massara, vista anche la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic e all'intervento chirurgico al ginocchio. C'è però un 'incognita legata agli Europei, lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come i tempi per vedere il giocatore a Milanello potrebbero allungarsi se la Francia dovesse arrivare in fondo alla competizione. Una situazione che non premetterebbe al giocatore di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, salterebbe quindi la preparazione con i rossoneri.

La fiducia del Milan

Nonostante questo, però, Maldini e Massara restano ottimisti. Anche se la punta non si è ancora liberata dal Chelsea e questo potrebbe arrivare solo dopo gli Europei. Attaccante completo, mancino naturale, forte fisicamente e nel gioco aereo. In grado di fare reparto da solo, predilige difendere palla con il fisico per favorire gli inserimenti dei compagni. Tra club e nazionale maggiore, Giroud ha giocato 692 partite segnando 279 reti. Profilo quindi ideale per Pioli e il suo 4-2-3-1. Il calciatore che potrebbe non far sentire l'assenza di Ibrahimovic.