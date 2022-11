Milan legato ancor di più al Chelsea: a gennaio due nuovi prestiti?

Il Milan sta già pensando al mercato di gennaio e l’intenzione è di riaprire i colloqui con il Chelsea . La dirigenza rossonera segue da tempo le tracce di Hakim Ziyech e di Armando Broja , giocatori in forza presso i Blues. Il primo esordirà con il Marocco in questi giorni nella prima partita del Mondiale. Il giocatore era finito nel mirino dei meneghini già in estate, ma ora Maldini e Massara vorrebbero tentare l’affondo decisivo.

L’altro profilo monitorato è quello di Broja, sulle cui sorti il club londinese non ha ancora deciso cosa fare. I Diavoli vorrebbero proporre al Chelsea due prestiti , soprattutto per non effettuare delle spese eclatanti durante il mercato di riparazione. Soltanto in estate la società farà degli investimenti seri legati a riscatti e veri e propri acquisti.

La speranza del Milan è di sfruttare a proprio vantaggio i rapporti creati con i Blues grazie al prestito di Bakayoko. La dirigenza proverà a vendere il centrocampista proprio a gennaio, dal momento che il francese non ha convinto mister Pioli in questo anno e mezzo. In estate il giocatore è restato in prestito perché non voleva trasferirsi altrove, ma date le zero presenze in Serie A potrebbe ora accettare di finire la stagione in un altro club.