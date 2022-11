Red&Black Week: quante promozioni per i tifosi del Milan!

Dal 21 al 18 novembre il Milan ha deciso di realizzare una settimana di sconti per tutti i tifosi rossoneri su una serie di prodotti

Redazione Il Milanista

Il Milansta sfruttando la pausa Mondiale per riposarsi e ricaricare le energie, in vista dell’infuocato girone di ritorno. Gli uomini di Pioli stanno godendo di due settimane di relax per tornare agli ordini del mister venerdì 2 dicembre. Non si fermano invece le promozioni del Milan, pensate per tutti i tifosi in questa settimana di Black Friday.

Il club rossonero ha deciso di realizzare una serie di promozioni e sconti per i propri tifosi, non solo per questo venerdì ma per tutta la settimana. Da oggi 21 novembre al 28 ci sarà la Red&Black Week! Durante la settimana il Club meneghino ha deciso di realizzare una serie di imperdibili promozioni. Come riferito sul sito ufficiale, sullo store online del Milan sarà possibile approfittare sia di una serie di sconti su prodotti selezionati che della spedizione gratuita.

Ci sono tante idee regalo, con i tifosi rossoneri che possono sfruttare questa occasione per portarsi avanti con lo shopping di Natale. Sul sito si possono comprare anche i biglietti per il Museo Mondo Milan con il 30% di sconto (promozione valida da venerdì 25 a lunedì 28 novembre). Inoltre da venerdì 25 novembre ogni tifoso potrà usufruire della promozione esclusiva e comprare i biglietti per l’Ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino.