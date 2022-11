Mercato Milan, roba da matti: “CR7-Leao, aggiornamenti pesantissimi” | News

Le news di mercato in casa Milan continuano a circolare senza sosta e alcune di queste sono anche decisamente eclatanti. Come ben sappiamo, le tematiche legate al calciomercato che riguardano il club rossonero sono parecchie e le novità sono all'ordine del giorno. Tra rinnovi, possibili addii e mercato in entrata (sia per gennaio che in vista della prossima estate), di carne al fuoco ce n'è tanta. Dai vari nomi nuovi accostati al Milan ai pesanti aggiornamenti su Rafael Leao e Cristiano Ronaldo, noi abbiamo racchiuso tutte le ultime notizie di calciomercato nella nostra consueta raffica: tante flash news, una dopo l'atra. Senza indugiare oltre dunque, partiamo subito con la carrellata dalla prima notizia <<<