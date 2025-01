Milan-Cagliari 1-1, il commento: i rossoneri fanno troppo poco per vincere

Il Milan inizia subito in maniera energica. Il primo brivido però lo crea il Cagliari con l'occasione di Viola, che imbeccato da un bel cross in area prova un colpo in acrobazia che termina fuori. Il Milan si rende pericolo al 14': da corner Reijnders trova bene Theo che tira al volo dal limite, ma la conclusione viene deviata in angolo. Al 20' è Reijnders a provare la conclusione, ma il tiro è centrale e Caprile blocca. Il Milan ci prova con alcune conclusioni dalla distanza, ma senza sfondare. La squadra ospite comunque rimane in partita e, quando può, riparte velocemente sugli esterni. E infatti i rossoblù si rendono pericolosi con una folata di Zortea, che mette in area per Viola, ma un grande intervento di Calabria evita guai. I sardi sono vivi e ci riprovano al 39': gran tiro a giro di Felici e Maignan sfodera una super parata per mettere in angolo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con un Milan che non soddisfa né i tifosi né Conceicao.

Il Milan inizia in maniera perentoria. Prima Pulisic scheggia la traversa con una conclusione da fuori. Poi una conclusione pericolosa di Morata viene deviata in angolo. E questi sono i prodromi del gol rossonero. Pulisic, imbeccato in area, conclude verso la porta, con Caprile che respinge sul palo: il più lesto ad arrivare sulla palla è Morata che trova il tap-in vincente per l'1-0. Gli ospiti non si abbattono e poco dopo pareggiano. Grande ripartenza di Felici, che si fa tutto il campo e sulla trequarti serve Zortea, che conclude dal limite: Maignan sbaglia l'intervento e la palla va in rete per l'1-1. Il Milan prova a reagire. Leao imbecca bene Pulisic in area, ma l'americano conclude centralmente e Caprile salva in angolo. Al 62' Conceicao cambia: dentro Abraham e Jimenez, fuori Musah e Calabria. I rossoneri spingono e ci prova anche Theo con un tiro potente che trova la respinta di Caprile. Il Milan ha un'altra occasione con una nuova folata di Jimenez, che mette in mezzo per Abraham. L'inglese però arriva troppo in avanti e mette alto. Poco dopo ancora palla filtrante per Abraham che si fa ipnotizzare da Caprile. All'88' Conceicao sceglie di togliere Leao e far esordire Omoregbe. Proprio il nuovo entrato mette un pallone teso in area per Abraham, ma Caprile blocca. L'ultima grande occasione è una punizione allo scadere: tocca Reijnders, calcia Theo, potente ma centrale, con la repinta di Caprile. La gara termina 1-1. Il Milan affamato e aggressivo di Riyad stasera non si è visto. Appagamento? Conceicao ha ancora molto da lavorare.