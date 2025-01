Milan-Cagliari, le pagelle di Crudeli: “Io ve lo dico! Dopo stasera…”

Partiamo con un voto controverso in queste pagelle di Milan-Cagliari. Parliamo ovviamente del portierone rossonero, che nel primo tempo indossa il suo solito mantello da supereroe per poi volare su una conclusione velenosissima di Felici. Parata da marziano, un autentico miracolo con la mano di richiamo che va a togliere il pallone da sotto il sette. Un vero capolavoro. Ma nel secondo tempo arriva il rovescio della medaglia. Tutt'altro che perfetto il suo intervento sul diagonale di Zortea che riporta in equilibrio il risultato. Gran peccato veramente. Quindi, che voto mettere? La paratona è da 8, la papera è da 4. La media, alla fine, non è poi così tanto difficile da calcolare. VOTO: 6