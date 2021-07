Milan-Barcellona: non c’è solo Romagnoli

Ecco le ultime dalla Spagna su Romagnoli e un grande sogno di mercato per il Milan

Nell'ultima settimana si è parlato molto del futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma al momento le trattive per il rinnovo proseguono a rilento. Per questo la dirigenza rossonera è pronta ad ascoltare qualsiasi offerta che arriverà l'ex Roma. Le altre ipotesi vedono il numero 13 inserito in qualche scambio o separarsi a fine stagione. In Spagna, d'altro canto, sono sicuri che Romagnoli l'anno prossimo giocherà con Messi al Camp Nou.