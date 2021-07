Maldini sfoglia la margherita, quanti nomi per il posto Calhanoglu!

Si continua a cercare un trequartista in casa Milan, tanti i profili seguiti da Maldini per sostituire Hakan Calhanoglu.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan non si ferma e, anzi, continuano le ricerche per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno appena concluso la tripla operazione che ha portato a Milano Brahim Diaz, Fode Ballo-Tourè e Olivier Giroud, ma sono pronti a continuare a investire. Le ricerche proseguono per un terzino destro, con Diogo Dalot in pole, per un terzo attaccante giovane, ed è pronto l'affondo per Kaio Jorge, e per un trequartista, su cui la dirigenza sta lavorando incessantemente.

Sono tanti i nomi su cui si sta lavorando per sostituire Hakan Calhanoglu, nonostante l'arrivo di Brahim Diaz che dal turco ha ereditato la maglia numero 10. Stefano Pioli ha chiesto qualità alla società, e per questo motivo non potrà essere solo lo spagnolo a guidare la trequarti rossonera. Tanti profili osservati, da giocatori di esperienza internazionale a profili giovani da far esplodere e far crescere per il futuro.

I nomi seguiti

Il primo nome è quello di Nikola Vlasic, fantasista croato in forza al CSKA Mosca. Sono stati allacciati i primi contatti con il club russo, che nelle ultime ore sembra abbia aperto ad un prestito con obbligo di riscatto. Alta per la richiesta fatta, circa 30 milioni di euro per portare Vlasic a Milano. La prima alternativa è Marcel Sabitzer del Lipsia, ma anche in questo caso i costi sono proibitivi nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il nome più raggiungibile è quello di Josip Ilicic dell'Atalanta, dato che i bergamaschi potrebbero liberarlo per 5/6 milioni di euro. Restano sullo sfondo Isco, Coutinho e Ziyech, tutti profili che piacciono molto alla società ma che hanno costi, soprattutto a livello di ingaggio, fuori portata. Tra i giovani osservati ci sono Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona e Matteo Pessina dall'Atalanta, ma per entrambi l trattative sembrano praticamente impossibili.