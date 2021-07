Calciomercato Milan – Distanza minima: “Il sogno è uno solo”

Il calciomercato è un mondo vastissimo e meraviglioso. Soprattutto se trovi una squadra come il Milan che riesce ad animarlo come poche altre. Nonostante le ristrettezze economiche paventate da quasi tutti i club europei, il Diavolo sta dimostrando che con le idee si possono mettere su campagne acquisti di ottimo livello. Ma il buono già mostrato dalla dirigenza rossonera rappresenta solo l'inizio. Maldini e Massara sono molto ambiziosi, come dimostrano le numerose trattative che stanno portando avanti. Vediamo insieme come si stanno evolvendo le operazioni sulle quali stanno lavorando gli uomini mercato del club meneghino: partiamo con la raffica<<<