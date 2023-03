Milan, il sogno in attacco si chiama Morata: l’operazione è sostenibile

Paolo Maldini e Frederic Massara iniziano a studiare i primi colpi in ottica mercato. Sono tanti i nomi che circolano intorno al club rossonero, alcuni veritieri, mentre altri sono solo supposizioni. L'obiettivo dei dirigenti del club meneghino è senza alcun dubbio quello di regalare al proprio tecnico un nuovo centravanti che possa alternarsi con Olivier Giroud. Il francese ha quasi 37 anni, ed ha bisogno di ritagliarsi degli spazi per il recupero e non potrà certamente giocarle tutte, come fatto in questa stagione. L'alternativa ad oggi si chiama Divock Origi, che però finora non ha mai inciso. La sua presenza a Milano resta a forte rischio e bisognerà capire quale saranno le mosse della società.