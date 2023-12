Milan, per l’attacco si monitora Guirassy: la situazione

Per rinforzare l’attacco il Milan ha iniziato a monitorare Serhou Guirassy dello Stoccarda. Vediamo di seguito com’è la situazione

Tra i reparti da migliorare nel corso del mercato invernale vi è senza dubbio l’attacco del Milan . Per tale motivo il club meneghino si è messo alla ricerca dei giusti profili da seguire per rafforzare la rosa attuale a disposizione di mister Pioli. Tra i giocatori che più piacciono alla dirigenza c’è Serhou Guirassy dello Stoccarda .

Il centravanti ha messo a segno 17 gol in 12 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Attualmente il suo cartellino viene valutato 20 milioni di euro, anche se c’è una fitta concorrenza da battere . Nelle ultime ore ci sono stati anche dei contatti con il Manchester United . Tuttavia l’attaccante ha fatto sapere di gradire un trasferimento in Italia, anche se però si potrebbe rimandare il discorso al termine della stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.