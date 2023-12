News Milan, un colpo folle per il 2024: “Può arrivare a zero!” | Mercato

Il Milan, sempre molto attivo sul mercato, sta attualmente esplorando diverse opzioni per il futuro, alcune anche decisamente sorprendenti e particolarmente intriganti. Le ultime news sui movimenti del club rossonero raccontano di una dirigenza attentissima ai giovani talenti emergenti. Da Miranda a Popovic, da Ouedraogo ad Adams e tanti altri ancora. In questo periodo di intensa ricerca, stando ad alcune notizie spuntate proprio in queste ultimissime ore, sembrerebbe che il Milan abbia individuato anche un nuovo obiettivo di calciomercato totalmente a sorpresa e particolarmente eclatante. Tra le opzioni più intriganti vagliate dal club di Via Aldo Rossi infatti, spicca un possibile affare a parametro zero che - se confermato - avrebbe veramente del clamoroso <<<