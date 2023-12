Albertini: “Milan altalenante. Sorpreso dalle parole di Maldini”

Ieri c'è stata la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio , in cui sono stati premiati i migliori della scorsa stagione. Tra gli ospiti della serata c'era anche Demetrio Albertini , che ha parlato anche del Milan .

Il rendimento dei rossoneri : " Altalenante . Ha cambiato tanto, più degli anni precedenti, però ci sono delle partite in cui ha convinto veramente. Servono un po' di lavoro e fiducia , nel calcio quando perdi i problemi piccoli diventano grandi, ma è vero anche il contrario".

Le parole di Maldini : " Sono rimasto sorpreso , perché non lo sapevo. Mi è sembrata un'intervista di pancia da parte di Paolo . Prendo per buono quello che è stato scritto, sappiamo bene quanto ami questi colori e credo abbia voluto trasmetterlo".

